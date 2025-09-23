Sirkeci Garı yeniden doğuyor

İstanbul'un simge yapılarından Sirkeci Garı, restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonun ilk etabının 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirterek kentin kültür-sanat rotasına güçlü değer katacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulundu. Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür-sanatın merkezi olacak" dedi.





'OTEL YA DA AVM OLMAYACAK'

Garın ulaşım işlevinin korunacağını vurgulayan Bakan Ersoy, buranın kesinlikle otel ya da AVM yapılmayacağını söyledi.



2026 KÜLTÜR YOLU FESTİVA Lİ'NE YETİŞECEK

Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi. Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak.