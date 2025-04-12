Sirkeci Garı’nda ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sirkeci Garı'nda düzenlenen İstanbul Aile Festivali'nde İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri anne ve anne adaylarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında farkındalık eğitimi verdi. Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara uyuşturucunun zararları anlatılırken 'UYUMA' mobil uygulaması hakkında bilgiler verildi.

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'UYUMA' mobil uygulaması sayesinde kişiler karşılaştıkları şüpheli durumları anonim bir şekilde emniyet birimlerine bildirebiliyor. Uygulama, hızlı müdahale imkanı sağlayarak toplum destekli mücadeleye katkı sunmak amacıyla kullanımına sunuldu. 'En iyi polis annedir' sloganı ile özel olarak hazırlanan bilgilendirici seminerde, ailelere uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucu kullanımına dair belirtiler anlatıldı.

'GÖZÜMÜZÜ 4 DEĞİL 10 AÇMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Etkinliğe katılan Nurten Hanım, "Seminer sayesinde gerçekten faydalık şeyler öğrendim. 'Uyuma' uygulaması herkesin telefonunda bulunması gereken bir şey. Çok faydalı buldum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hemen indireceğim. Benim de iki evladım var. Büyüttüm çok şükür, gerçekten gözüm hep üzerlerindeydi. Nefes koklama, çanta kontrol etme olarak her şeyi yaptım. Gözümüzü 4 değil 10 açmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇOK FAYDALI BULDUM'

Leyla Sayar, "Program çok faydalıydı. Bu tarz programların arttırılmalı. Toplumun, özellikle anne ve babaların bilinçlendirilmeleri için çok faydalı buldum. Benim 2 tane çocuğum var. Bu sempozyumdan dolayı gözümüz daha açıldı. Belirtilerin nasıl olacağını öğrendik. Bundan sonra çok daha dikkat ederek, çocuklarımızı daha iyi bilinçlendireceğiz. Şu an burada öğrendiğimiz 'uyuma' uygulamasını çok faydalı ve yeterli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok yayılmalı ve Türkiye'deki herkesin tüm anne ve babaların telefonuna indirmesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef bu madde bağımlığı gençlerde çok fazla, yoğun olarak görüyoruz. Toplumun kanayan yarası, bilinçli anne babalar olunca bunun önüne geçebileceğimizi, gençlerimiz bu bataklığa düşmeden kurtarabileceğimizi düşünüyorum" dedi.