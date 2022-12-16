Haberler Yaşam Haberleri Sirkeci'de kaçak elektronik sigara baskını! Maddi değeri 1 milyon 100 bin lira
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:50 Son Güncelleme: 16.12.2022 13:52

Sirkeci'de kaçak elektronik sigara baskını! Maddi değeri 1 milyon 100 bin lira

İstanbul Sirkeci'de yurda kaçak yollarla sokularak ürünlerin internet üzerinden satışa hazır hale getirildiği depoya düzenlenen operasyonda maddi değeri 1 milyon 90 bin lira olan 4 bin 308 kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sirkeci’de kaçak elektronik sigara baskını! Maddi değeri 1 milyon 100 bin lira

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli gümrük muhafaza ekipleri Sirkeci'de bulunan ve içerisinde kaçak eşya gizlendiği tespit edilen depoyu takibe aldı. Depoya savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Depoda 777 adet elektronik sigara cihazı, 386 paket elektronik sigara aparatı ve 3 bin 145 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Baskın yapılan adresin kaçak elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürülmek üzere depolama ve paketleme gibi işlemlerinin yapıldığı atölye gibi kullanıldığı tespit edildi. Yakalanan kaçak eşyanın değerinin 1 milyon 90 bin lira olduğu belirtildi.

Tütün kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaya mahkeme kararı gereği el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Sirkeci'de kaçak elektronik sigara baskını! Maddi değeri 1 milyon 100 bin lira
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