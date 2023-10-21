Şirket logolu paylaşım işinden etti

Sosyal medyada bir grup kuran işçi, çalıştığı firmanın adı ve logosu bulunan gruba mesai arkadaşlarını da ekledi. Firmanın ismini kullandığı grupta müstehcen paylaşımlar yaptığı iddia edilen işçi, işten çıkarıldı. İşçi iş mahkemesine iade davası başvurusunda bulunurken, mahkeme feshin haklı değil geçerli olduğuna hükmederek, davacı işçinin işe iade davasının reddine hükmetti. İşçinin itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi kararında "İş akdinin davacının davranışları sebebiyle geçerli nedenle feshedildiğinin kabulü gerekeceği ve yerel mahkeme kararının usul ve yasa ile dosya içeriğine uygun olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.