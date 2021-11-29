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Giriş Tarihi: 29.11.2021 23:29

Şirkete ait parayla kaçan TIR şoförü yakalandı

DHA
Şirkete ait parayla kaçan TIR şoförü yakalandı

Bursa'dan İzmire giden ve Manisa'da verilen molada yedek şöförün uyumasını fırsat bilerek; çalıştığı şirketin emaneti olan 200 bin TL'nin yanı sıra çok sayıdaki çek ve senedi alarak kayıplara karışan TIR şöförü Hakan Budak (27), jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Budak, tutuklandı

Bursa merkezli bir lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışan Hakan Budak, beraberindeki yedek şoför Mehmet Güven ile İzmir'e yük ve kendilerine elden teslim edilen 200 bin lira paranın yanı sıra çok sayıda çek ve senedi götürmek üzere, 27 Kasım'da yola çıktı. TIR şöferleri Manisa'nın Akhisar ilçesine geldiklerinde mola verdi. Burada yedek şoför Güven'in uyumasını fırsat bilen Budak, kendilerine teslim edilen 200 bin TL ile çek ve senetleri alıp, ortadan kayboldu.

Güven, uyandığında Budak'ı ve paraları göremeyince durumu jandarmaya bildirip; şikayetçi oldu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, bir yandan da Budak'ın gidebileceği yerleri araştırdı. Elde edilen bilgilerden yola çıkan JASAT ekipleri, Budak'ın Yunusemre ilçesindeki bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, Budak'ı yakaladı. Gözaltına alınan Budak, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Şirkete ait parayla kaçan TIR şoförü yakalandı
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