Şirketinin önünde vuruldu

İstanbul Üsküdar'da iş adamı Kemal Çağlar Temel, sahibi olduğu kozmetik şirketinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Üsküdar Burhaniye Mahallesi, Abdullahağa Caddesi'nde dün sabah saat 10.30 sıralarında kozmetik şirketi sahibi Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle şirkete geldiği sırada kapı önünde cerrahi maske takan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.Temel, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Cinayetin ardından olay bölgesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri işyeri önünde detaylı inceleme yaptı. Ardından Temel'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Katil zanlısının izine ulaşmaya çalışan polis, saldırıya ilişkin çok yönlü inceleme başlattı.