Şirketlerin VERBİS’e kayıt yaptırmamalarının cezası 6 milyon TL’yi bulabilir

Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL üzerinde olan şirketlerin Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) sistemine kayıt olmaları için son başvuru tarihi 5 Haziran. Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere 30 bin TL ile 6 milyon TL arasında değişen idari para cezaları kesilecek.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (KVKK) konusunda uzman Avukat Murat Altındere, şirketlerin VERBİS'e kaydı için son tarihin 5 Haziran olduğunu hatırlattı. Altındere, "Şirketiniz bünyesinden en az 50 çalışanınız var veya 5 Mayıs tarihinde vermiş olduğunuz beyannamenizde mali bilanço toplamınız 25 milyon TL üzerindeyse 1 ay içerisinde yani en geç 5 Haziran'a kadar Kişisel Verilen Koruması Kanunundaki yükümlülüklerinizi tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmelisiniz" dedi.





"CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"



Şirketlerin KVKK konusunda gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirten Altındere, "KVKK yükümlülüklerine ilişkin olarak bilinen en büyük yanılgı ise şirketlerin VERBİS kaydının yapılmış olmasının uyum süreci için yeterli olduğu düşüncesidir. KVKK kapsamında şirketlerin kanuna tam uyumlu hale getirilmesi ve gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından teknik ve idari tüm tedbirler titizlikle denetlenmekte ve uyum sürecini tamamlamayan şirketlere ciddi yaptırımlar uygulamaktadır" dedi.



"SÜRELER UZATILMAYACAK"



KVKK kapsamındaki cezalarla ilgili bilgi veren Altındere, "KVKK kapsamındaki yaptırımlar ve uyum süreci kurum tarafından birçok kez ileri tarihlere ertelenmişse de Kurum yükümlülük altında olan ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai yaptırım uygulamaya başladığını resmi olarak duyurmuş ve uyum sürecine ilişkin sürelerin bir kez daha uzatılmayacağını açıkça göstermiştir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 30 bin TL ile 600 bin TL, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 90 bin TL ile 6 milyon TL, kurul tarafından verilen kararların yerine getirilmemesi 150 bin TL ile 6 milyon TL, veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 120 bin TL ile 6 milyon TL arası değişmektedir" diye konuştu.