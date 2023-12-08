İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 18 yaralı

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Bestasor Köprüsü mevkiinde iki yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 18 kişi yaralandı.

Şırnak İstikametinden Cizre'ye gelen M.N.Ş yönetimindeki minibüs ile Cizre İstikametinden gelen M.O. yönetimindeki minibüs Kumçatı Beldesi Bestasor mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cizre ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.