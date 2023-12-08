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Giriş Tarihi: 8.12.2023 13:45 Son Güncelleme: 8.12.2023 14:01

İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 18 yaralı

Şırnak’ın Kumçatı Beldesinde yolcu taşımacılığı yapan iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 18 kişi karalandı.

ABİDİN YEL
İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 18 yaralı

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Bestasor Köprüsü mevkiinde iki yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 18 kişi yaralandı.

Şırnak İstikametinden Cizre'ye gelen M.N.Ş yönetimindeki minibüs ile Cizre İstikametinden gelen M.O. yönetimindeki minibüs Kumçatı Beldesi Bestasor mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cizre ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 18 yaralı
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