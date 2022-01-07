Şırnak merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu

Şırnak'ta bulunan Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçılara geçiş kolaylığı sağladığı iddiaları üzerine Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda kaçak sigara, ilaç ve cep telefonu gibi emtialar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Silopi adliyesine getirildi. Zanlılar gün içerisinde haklarındaki suçlamalara ilişkin hâkim karşısında ifade verecek.