Haberler Yaşam Haberleri Şırnak merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu
Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:57 Son Güncelleme: 7.1.2022 11:00

Şırnak merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu

MEHMET DEMİRHAN
Şırnak merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu

Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Şırnak'ta bulunan Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçılara geçiş kolaylığı sağladığı iddiaları üzerine Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak sigara, ilaç ve cep telefonu gibi emtialar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Silopi adliyesine getirildi. Zanlılar gün içerisinde haklarındaki suçlamalara ilişkin hâkim karşısında ifade verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı
Eren Bülbül'ün ikiz kardeşi Gizem Bülbül: Eren’siz geçen 5 yıl bir ömür gibi onsuzluk en çok bana ağır geliyor
Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! 2022 sosyal hizmet bedelleri belirlendi: İşte yeni ücretler!
ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı
İddianamedeki skandal detaylar ortaya çıktı! DEVA Partili Metin Gürcan, Türkiye'nin Suriye politikasını sızdırmış
Son dakika haberi! Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
Bakan Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB provokasyonu hakkında konuştu: CHP'lileri davet ettik gelmediler
Son dakika | 17 yıllık sır çözüldü; Çifte cinayetin zanlısı FETÖ abisi çıktı
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA