Şırnak Üniversitesi Rektörü, Avrupa Şampiyonu olan Öğrenciyi tam altın ve Burs ile ödüllendirdi

08-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofia kentinde düzenlenen U-22 Avrupa Boks şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Şırnak Üniversitesi Öğrencisi Milli Boksör Nurselen Yalgettekin, İrlandalı rakibi Irvıng Carleıgh Marıa'yı yenip Avrupa Boks Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu Üniversite rektörü tarafından tam altın ve Burs ile ödüllendirildi. Avrupa Boks Şampiyonasında milli takımıı temsil eden Şırnak Üniversitesi öğrencisi Nurselen Yalgettekin, Atrenörü Rıdvan Budak ile birlikte Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ı ziyaret etti. Ziyarette Üniversite BESYO Müdürü Mehmet Haskul ve üniversite Antrenörü Nazmi Duygu da hazır bulundu. Avrupa Şampiyonu Nurselen Yalgettekin'in ziyaretinden ötürü çok mutlu olduğunu belirten Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkış, Ülkemiz adına şampiyonada göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik etti. Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Nurselen Yalgettekin'in Şırnak üniversitesini tercih etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Rektör Alkış "Üniversitemiz, ülkemizin en güzel kampüslerimden birine sahiptir. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirmeleri için her imkanı sunmaya çalışıyoruz. Kampüsümüzde kaplı spor salonumuz, tenis kortlarımız, halı sahalarımız ve çim sahamız bulunuyor.

Öğrencimiz; Türkiye geneli yapılan ve 34 bin 231 kişinin katıldığı ÖZYES sınavında da birinci olup, Ülkemizdeki birçok yere tercih edebilecekken Şırnak Üniversitesini tercih etmesi bizi ayrıca sevindirdi. Üniversite olarak bölgemizdeki başarılı sporcuları takip edip üniversitemize kazandırmak için çaba sarf eden personellerimize de teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonu Nurselen Yalgettekin artık bizim öğrencimiz gelişimine biz her alanda destek olacağız. Bizde üniversite olarak başarılı öğrencimize burs vereceğiz." dedi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkış'ın kendisine göstermiş olduğu ilgiden çok mutlu olduğunu ifade eden Milli Sporcu Yalgettekin: "Ülkemizi Avrupa Şampiyonada temsil edip şampiyon olduğum için çok mutluyum. 08-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U-22 Avrupa boks şampiyonasında 48 kiloda ülkemizi milli takım forması ile temsil ettim. Çeyrek finalde Ukraynalı rakibimi, yarı finalde İspanyol rakibimi ve finalde de İrlandalı rakibi mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldum. Rektörümüze hem hediyesi hem de bana sağlayacağı burs için çok teşekkür ederim. Hedefim önümüzdeki yıllarda üniversitemiz adına Türkiye şampiyonluğu ve üniversite sporlarında dünya şampiyonluğu kazanmaktır." Avrupa Şampiyonu Milli Boksör Nurselen Yalgettekin;2021'de Gençlerde Türkiye Şampiyonu ve Gençler Avrupa 3.'sü.2023 yılında U22 Türkiye Şampiyonu ve U22 Avrupa 2.'ciliği.2024 Büyükler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu.2024 Yılında U-22 Türkiye şampiyonu ve U-22 Avrupa Boks Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.