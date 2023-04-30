Haberler Yaşam Haberleri Şırnak Valiliği duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Giriş Tarihi: 30.4.2023 20:28

Şırnak Valiliği duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

AA
Şırnak Valiliği duyurdu: Bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 1-15 Mayıs'ta 15 günlüğüne "geçici güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, bu alanların koordinatlarının valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin A Haber'de açıkladı: Çalışmalar bitti
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kandil ile pazarlık' tepkisi!
Kantaron yağıyla gelen şifa
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Milli paraşütçü yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti
Tarih belli oldu! Tam 2800 futbol sahası büyüklüğünde! Başkan Erdoğan açılış törenine katılacak
Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini ekledi! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..."
İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: İHA ve SİHA'lara çomak sokuyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak Valiliği duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA