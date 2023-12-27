Şırnaklı kadınlardan teröre lanet yürüyüşü

Geçtiğimiz hafta Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit operasyonlarında PKKlı teröristler ile çıkan çatışmadan şehit olan 12 asker için yurdun dört bir yanında teröre lanet yürüyüşleri gerçekleştiriliyor. Şırnak'ta AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen kadınlar 200 metrelik Türk bayrağı açarak teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdiler. 'AK Şırnaklı Kadınlar teröre karşı tek ses tek yürek' pankartı açan kadınlar, ellerinde Türk Bayrakları, 'terör lanet', 'Kahrolsun PKK' dövizleri taşıdılar.

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı binası önünden merkez sanat sokağına kadar yürüyen kadınlar sık sık 'teröre hayır', 'şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları attılar.

Sanat sokağında kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar; "Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde devam eden pençe-kilit harekât bölgesinde vatanı ve toprakları için bekleyen kahraman Mehmetçiğimiz hain terör örgütünün saldırısına maruz kaldı. Yapılan saldırı ile törör örgütü hain yüzlerini bir kez daha bu millete göstermiş oldu. Mehmetçiğimize yönelik yapılan bu hain saldırı neticesinde 12 vatan evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Herkes şunu bilmelidir ki, hiç kimse yapılan hain saldırılarla bu milletin huzur ve kardeşliğini bozamayacak, tam aksine bu girişimlere karşı bu millet daha çok kenetlenecek, daha çok bilinçlenecek ve hain emellerini boşa çıkarma gayreti içerisinde olacaktır. Hiç kimse aziz milletimizi birbirine düşman edemedi etmeyi de başaramayacak. Milletimizin birlik ve beraberliğine aykırı hiç bir düşünce aziz milletimizin nezdinde karşılık bulmadı bulmayacaktır" dedi.

Yüzyıllardır ihanet şebekelerinin oyunlarının bozulduğunu ifade eden Başkan Acar şöyle konuştu; "Bizler Türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle bu çoğrafyanın tamamını kendimize vatan edinmiş, bu coğrafya için dökülen kanların, verilen bedellerin omuzlarımıza ne tür bir sorumluluk yüklediğinin bilinciyle yaşıyoruz. Yüz yıllardır karşı karşıya kaldığımız ihanet şebekelerinin oyunlarını bozan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugünde bozacak, yaşanan hiç bir olumsuzluk ve ihanete karşı boyun eğmeyecektir. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde yapılan planlar, oynan oyunlar ne kadar büyük olursa olsun, milletimiz bu planları ve oyunları boşa çıkaracak bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir"

Yapılan saldırıların Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik olduğunu belirten Başkan Acar; "Ülkemiz 40 yıla aşkın bir süredir, taşeronluğunu yaptığı dış güçlerin maşası olmuş, ülkemize ve milletimize haince yapılan saldırlar içerisindedir. Yapılan bu saldırılar, dedelerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakların her geçen gün büyüyen, güçlenen büyük Türkiye'nin önünü kesme amacı taşıdığını çok iyi biliyoruz. Ancak sağlam temeller üzerine kurulmuş bu mazlum coğrafyanın parçalanmasına kimsenin gücü yetmeyecek, canımız pahasına buna izin vermeyeceğiz. Kirli emelleriyle, ülkemiz üzerinde oynan oyunların hiç birine gelmeyecek boyun eğmeyeceğiz. Kardeşler arasına fitne tohumları ekerek nifak sokmaya çalışanlara müsaade etmeyecek, anlı şanlı bayrağımız gölgesi altında kardeşçe huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bizleri birbirimize düşürmek ve düşman etmek isteyenlere sesleniyoruz; biz bu toprakları bin yıldır vatan edinmiş bir toplumuz, biz tarihi zafer kokan bir ecdadın torunlarıyız.Amacınız ve hayalleriniz ne ise bunu asla başaramayacaksınız. Nice nice zorlu süreçlerden geçtik ve hiç birinde boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Tarih, aziz milletimizin ve baştacı ettiğimiz ordumuzun şanlı zaferleriyle doludur ve dünya bizleri; şanlı ordumuzun yazdığı destanlarla, karadan gemileri yürüten bir iradeyle, yokluklar içerisinde verilen mücadelelerin zaferleriyle tanır. Biz 85 milyon insanımız ile din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bir bütünüz.Daha güçlü bir türkiye için, her türlü terör örgütlerine, darbeci zihniyetlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi vermeye devam edecek asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Şırnak halkı ve kadınlar olarak devletin PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin yanında olduklarını ifade eden Başkan Acar; "Şırnak halkı ve kadınları olarak; Töröre karşı verilen mücadelede devletimize ve güvenlik güçlerimize olan inancımız tamdır, sarsılmazdır. Teröre karşı atılan ve atılacak her adımın destekçisi olduğumuzu, ülkemizin barış ve kardeşlik bağlarını hedef alan terörün hain ve alçak saldırılarına karşı millet olarak devletimizin yanında olduğumuzu bilinmesini isteriz. Ülkemiz üzerinde hain planlar kuran ve terör örgütlerini maşa olarak kullananlar bunu iyi bilsin ki, evladını vatan uğruna şehit veren annelerimizin semaya açılan avuçları var oldukça hain emelleri daima bertaraf olacaktır. Şırnaklı kadınlar-analar olarak, evlatları vatan için şehit olan eli öpülesi analarımız-ailelerimiz ; Acınız acımızdır, evlatlarınız evlatlarımızdır, biriz beraberiz, tekrardan şehirlerimize Allah'tan rahmet aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Devletimiz ve milletimiz var olsun, allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, Mekanları cennet olsun" dedi.