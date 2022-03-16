Şırnak’ta, 21 şehit ailesine devlet övünç madalyası verildi

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde şehit olan 21 güvenlik korucusu ailesine Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni verildi. Bir otelde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili İhsan Gören, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve şehit aileleri katıldı.

Kuran-ı kerim tilaveti ile başlayan program dualar ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Şehitlerin özgeçmişleri okunurken duygu dolu anlar yaşandı. Vali Pehlivan ve Tümgeneral Acartürk şehit aileleri masalarını dolaşarak onlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından ailelere takdim edildi.

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, şehitler sayesinde bugün burada rahat oturduklarını ifade ederek, "Biraz önce kahraman şehitlerimizin isimlerini zikredildi, hayat hikayeleri teker teker okundu. Hepsi ilimizin farklı ilçelerinden, farklı köylerinden, farklı yerleşim birimlerinden, yaşları da farklı farklı ama ortak bir noktaları var. O da "bayrağımızın rengini soldurmamak, vatanımızın birliğini, bütünlüğünü böldürmemek. Devletiyle, milletiyle bu topraklarda bin yıldır var olan ve bundan sonra da güçlü bir şekilde var olma hedefiyle yoluna devam eden, ülkemizi, devletimizi güçlü yarınlar için mücadele etmek ve bu mücadeleyi de canı pahasına yapmak. İşte bütün bu aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin buluştukları noktadır. Aslında millet olarak şanlı tarihimiz boyunca bizi biz yapan, ayakta tutan ve varlığını her asırda hissettiren bu ruhun tezahür temsilcisidir ve hepsi birer yıldızdır. Malumunuz şanlı bayrağımızdaki yıldız şehitlerimizi temsil eder, rengi de şehit ve gazilerimizin kanından gelmiştir" dedi.

Vali Pehlivan; "Biraz sonra madalyalarını takdim edeceğimiz ailelerimiz de aziz şehitlerimizin bu hatıralarını bize anımsatmaktadır. Bu madalyalar sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehitlerimize olan şükran ve minnet duygularımızın saygı ve hürmetimizin sembolüdür. Onlar rütbelerin en yücesiyle müjdelendiler. Bu madalyalar da onların elde etmiş olduğu bu şehitlik rütbesini bize hatırlatacak olandır. Aileleri bu madalyaları kalbinin üzerinde taşıdıkça sonradan gelecek olan nesillere hatırlatacak simgelerdir. Çok anlamlı ve çok kıymetlidir. Ama bu kıymet aziz şehitlerimizin vermiş olduğu mücadeleden kaynaklanmaktadır. Onların yola çıkarken 'Ya şehit olurum ya gazi' anlayışıyla yola devam etmeleri, mücadele etmeleri ve şehitlik mertebesi gibi çok ulvi bir mertebeye sahip olmalarıdır. Ki bunun arkasından da malumunuz gazilik mertebesi gelmektedir. Kuranı kerim'de açıkça belirtiliyor: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin demeyiniz. Onlar diridirler, lakin siz bunu bilemezsiniz. Biz aziz şehitlerimize hep birlikte millet olarak minnet borçluyuz ve bunu dile getirmekten de onur duyuyoruz. Elbette ki burada bulunan bütün şehit ailelerimizin bir yandan yüreği yanıyor. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar ama biz aynı zamanda şehit ailelerimizin gururlu olduğunu da biliyoruz. Ve biz kıymetli şehit ailelerimizin varlığından güç alıyoruz, kuvvet alıyoruz. Mücadele devam ediyor ve burada ismi zikredilenlerin birçoğu da burada herkesin yakından tanıdığı, takdir ettiği kardeşlerimiz, hemşerilerimizdir. Onlar bayrağı bir yere kadar taşıdılar ve onlardan sonra gelenler Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve korucularımız bu bayrağı daha da ileri ve üst noktalara çıkarmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Milletimizin duası her zaman kahramanlarımızla beraberdir" dedi.

Şehit ve gaziler sayesinde güvenlik iklimini yakaladıklarını belirtten Vali Pehlivan; "Şırnak ilimizde de özellikle terörle mücadele konusunda korucularımızın ve vatandaşlarımızın mücadeleye ortak olmasıyla biz bu günlere geldik. Yüzlerce şehit ve gazimiz var. Onların sayesindedir ki güvenlik ve huzur iklimini yakaladık diyebiliyoruz. Onlar ebediyete intikal ettiler, siz değerli ailelerimizi bizlere emanet bıraktılar. Her zaman sizlerle bir araya gelmek, hasbihal etmek hepimiz için ayrı bir onur ve gurur kaynağıdır. Sizlerin nezdinde bütün şehit ve gazi ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Daha sonra çeşitli tarihlerde şehit olmuş 21 şehit ailesine devlet övünç madalyası ve beratı verildi.