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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:12 Son Güncelleme: 12.9.2022 16:18

Şırnak'ta 24 parça tarihi eser ele geçirildi

Şırnak'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli, gözaltına alınırken, 24 parça tarihi eser ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta 24 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2,46 gram metamfetamin, 16,51 gram eroin, bin 620 paket sigara, 245 puro, 65 cep telefonu aksesuarı, 40 cep telefonu, 59 elektronik sigara tütünü, 31 muhtelif emtia, 24 kilogram çay, 24 adet tarihi eser, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Tarihi eserler koruma altına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Şırnak'ta 24 parça tarihi eser ele geçirildi
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