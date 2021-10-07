Şırnak’ta 300 yıllık mezarlık ziyareti

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır, sürdürdükleri ziyareti bu yıl da gerçekleştiren Şırnaklılar, etkinliği, yıllık buluşma organizasyonu olarak gördüklerini söyledi.

Çevre köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren mezarlığı ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Her yıl Ekim ayının ilk Perşembe gününde gerçekleştirilen ziyarette, ailelerin pişirdiği yemekler 100 metre uzunluğundaki sofralara dizildi. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı beldenin 1000'den fazla hanesinden gelenler, aynı sofrada buluşurken, mezar başında dualar edilip, mezarlıklar onarıldı, ölülerin hayrına çocuklara şekerler dağıtıldı. Köye ilk yerleşen ve imamlık yaptığı iki köy arasına ev inşa edip, yerleşen Mele Derweş'in, geleneğin başlatıcısı olduğu belirtildi.

Belde sakinlerinden Ahmet Bayram; "300 yıl oldu. Bu kültür devam ediyor. Korona yüzünden 2 yıldır yapmıyorduk. İyiki bu kültür devam ediyor. Az sayıda kişi gelmiş olsada kültürümüze devam ediyor. Bu kültür tamamen din ile alakalı bir kültürdür. 300 yıldan önce bu kültür 2 temel üzerinde yapılmış. Bir temeli iş bitimi. İkincisi gelip burada mezarlığımızı korumak amacıyla yapılmış. Kuran okunur. Ondan sonra bütün aileler sosyal bir toplum olarak burada görüşüyor. Barışçıl bir tarzada görüşme yapması. Bu böyle devam ediyor." dedi.

Mezarlık ziyaretinin dedelerinden kalma bir gelenek olduğunu belirten Ramazan Sidar ise; "Burada hayvan kesiyorlar. Yemek dağıtıyorlar. Her sene bugün, bu vakitte buraya geliyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Buraya gelenlerin çoğu balverenden geliyor ama İstanbul, Antalya'dan, yurt dışından geliyor." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Profesörü Abdurrahim Alkış; "Bizim köylülerimiz memleketin dört bir yanına dapğıldırlar. Başka ülkelere gidenlerde oldu. Irak'a, Suriye'ye, Avrupa ülkelerine gidenlerde oldu. Onlarda fırsat buldukça ggeliyorlar, bu toplantıya. Bende Diyarbakır'dan geldim. Bu ziyarette bulunmak için. Maneviyat açısından değerli bir buluşma" ifadelerini kullandı.

Memlekete artık huzur ve güvenin geldiğini belirten Abdulaziz Bayram ise; "Bu geleneğimiz 300 yıldır devam ediyor. Memleketimize, huzur, güven geldi. Güven, huzur ve barış içinde geleneğimiz 300 seneden beri devam ediyor. Yemek birlikte yiyiyoruz toplu olarak. Namaz kılıyoruz." açıklamasında bulundu.