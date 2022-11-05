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Giriş Tarihi: 5.11.2022 10:27 Son Güncelleme: 5.11.2022 10:34

Şırnak’ta 76 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şırnak’ta Cezeri Kız Öğrenci yurdunda ilaçlanma sonrasında 76 kız öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta 76 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında saat 23:00 sıralarında yapılan ilaçlama sonrasında, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrenci zehirlendi. Olay yerine çağrılan ambulans ve hazır olan araçlar ile Şırnak Devlet hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındılar. Öğrencilerimizin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Öğrenciler geceyi tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesinde geçirdiler.

Şırnak Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada olay ile ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldığını belirtti. Valilik açıklamasının decamında ise şu ifadeler yer verildi.; "04 Kasım 2022 günü Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü içerisinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında saat 23:00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrenci zehirlenmiş, Şırnak Devlet Hastanesine intikal ettirilen öğrencilerin tedavileri tamamlanmıştır. Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesinde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli, Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır"

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Şırnak’ta 76 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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