Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama
Giriş Tarihi: 4.4.2022 14:47

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

DHA
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi, 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 193 gram eroin, 77 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 5 kilo kaçak tütün, 16 bin 178 paket kaçak sigara, 2 bin 670 litre kaçak akaryakıt ve 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Son dakika: FETÖ, takiyye rehberini güncelledi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...
Son dakika: Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Son dakika: Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek! Toryum için düğmeye basıldı
Senelerce pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA