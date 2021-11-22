Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kilogram 233,61 gram eroin, 416,57 gram metamfetamin, 10,66 gram esrar, 1 adet bong düzeneği, 1 adet hassas terazi, 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonda 21'i kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.