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Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:16 Son Güncelleme: 22.11.2021 13:16

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı

Şırnak'ta polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli, gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kilogram 233,61 gram eroin, 416,57 gram metamfetamin, 10,66 gram esrar, 1 adet bong düzeneği, 1 adet hassas terazi, 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda 21'i kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı
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