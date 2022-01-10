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Giriş Tarihi: 10.1.2022 17:44

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 82 gözaltı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN

Şırnak'ta, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 82 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda 3-9 Ocak 2022'de kaçakçılık ve asayiş olayları ile ilgili operasyon düzenledi. Operasyonlarda 69'u kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından olmak üzere 82 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık olaylarında gözaltına alınan 18 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyette ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonlarda 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 63 fişek, 5 bong, 2,26 gram metamfetamin, 1,4 gram esrar, 1,1 gram eroin maddesi, 15 bin 898 adet emtia, 7 bin 900 paket kaçak sigara, 112 kutu ve 171 bin 820 adet tıbbi ilaç, 5 bin tıbbı ilaçlara ait bandrol, 716 cep telefonu, 38 güneş gözlüğü, 32 parfüm, 25 kilo çay, 14 akıllı saat, 16 elektronik malzeme, 2 bin 800 adet makaron ve 503 sikke ele geçirildi.

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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 82 gözaltı
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