24.12.2025 09:28

Şırnak'ta bıçaklı kavga: 1 kişinin hayati tehlikesi var! 4 gözaltı

Şırnak'ın İdil ilçesine "kız meselesi" iddiasıyla çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bıçakla ağır yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Z.B. ile R.A., D.A. ve İ.A. arasında kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.A.'nın bıçakla saldırdığı Z.B., sırt bölgesinden aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay bölgesine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Z.B., İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

