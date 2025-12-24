Şırnak’ta bıçaklı kavga: 1 kişinin hayati tehlikesi var! 4 gözaltı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay bölgesine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Z.B., İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.