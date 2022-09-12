Şırnak’ta eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.
29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kaçak 1620 paket sigara, 245 puro, 65 cep telefonu aksesuarı, 40 cep telefonu, 59 elektronik sigara tütünü, 24 kilo çay, 5 kilogram nargile tütünü ve 24 parça tarihi eser ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Eserler, korumaya alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.