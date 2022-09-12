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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:41

Şırnak'ta eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak'ta polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılık olaylarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Şırnak’ta eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kaçak 1620 paket sigara, 245 puro, 65 cep telefonu aksesuarı, 40 cep telefonu, 59 elektronik sigara tütünü, 24 kilo çay, 5 kilogram nargile tütünü ve 24 parça tarihi eser ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Eserler, korumaya alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Şırnak'ta eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
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