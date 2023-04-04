Şırnak’ta feci kaza: 3 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nde 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hüsamettin Hamarat'ın kullandığı TIR ile Abdülkerim Ürün'ün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada TIR yan yatarken, otomobil de taklalar atarak durdu.

Araçlardaki sıkışan 3 kişi için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde TIR şoförü Hüsamettin Hamarat ile otomobilde Abdülkerim Ürün ve ile Esmer Ürün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölenlerin cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarılarak, otopsi için morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.