Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta feci kaza: 3 ölü
Giriş Tarihi: 4.4.2023 14:29 Son Güncelleme: 4.4.2023 14:37

Şırnak’ta feci kaza: 3 ölü

Şırnak’ın Uludere ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada TIR yan yatarken, otomobil de taklalar atarak durdu.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta feci kaza: 3 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nde 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hüsamettin Hamarat'ın kullandığı TIR ile Abdülkerim Ürün'ün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada TIR yan yatarken, otomobil de taklalar atarak durdu.

Araçlardaki sıkışan 3 kişi için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde TIR şoförü Hüsamettin Hamarat ile otomobilde Abdülkerim Ürün ve ile Esmer Ürün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölenlerin cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarılarak, otopsi için morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! "Geldiler çünkü..."
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
Sır protokol! CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP'nin ihanet bildirgesine Kılıçdaroğlu tamam mı dedi?
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
Siyasal İslamcı Kılıçdaroğlu
Kadıköy'de provokasyon: Kur'an kursunun camlarını tekmeleyerek kırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak’ta feci kaza: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA