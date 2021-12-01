Şırnak’ta, hendek ve çukur olaylarının planlayıcısı 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik başlattığı hava destekli operasyonları devam ederken, MİT'in yaptığı nokta operasyonlarla sözde yöneticilerinin bir bir etkisiz hale getirildiği terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

MİT, kuzey Irak'ta son gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/KCK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, PKK/KCK'nın 'şehir yapılanması' olan YPS sözde (Sivil Savunma Birlikleri) mensubu teröristler 'Gelhat' kod adlı Renas Ermeğan ve 'Merhas' kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi. Nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak merkez ile ilçeleri Cizre, Silopi ve İdil'de gerçekleştirilen hendek/çukur eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu tespit edildi.

Terörist Nevzat Durmuş'un da terör örgütünün 6 yıl önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı belirlendi.

PATLAYICILAR NEDENİYLE ŞEHİRLER YIKILDI

Terör örgütünün sözde özerklik bahanesiyle Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de açtığı hendek, barikat ve sokaklar ile evlere döşediği el yapımı patlayıcılar sonucu şehitlerde ağır tahribat oluştu. Hendekler nedeniyle binlerce insan evlerini terk ederken, yapılan operasyonlarda 62 güvenlik görevlisi şehit oldu.