Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda, 15-21 Nisan tarihleri arasında kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 6 bin 935 paket sigara, 227 adet elektronik sigara, 213 kilo kaçak tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 adet makaron, 3 bin 297 kol saati, makyaj malzemeleri, termos, 22 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.