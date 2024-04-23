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Giriş Tarihi: 23.4.2024 16:47 Son Güncelleme: 23.4.2024 16:55

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı

Şırnak'ta polis ekipleri bir haftada gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda, 15-21 Nisan tarihleri arasında kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 6 bin 935 paket sigara, 227 adet elektronik sigara, 213 kilo kaçak tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 adet makaron, 3 bin 297 kol saati, makyaj malzemeleri, termos, 22 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı
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