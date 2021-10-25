Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 62 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta kent geneliyle Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 21,41 gram metamfetamin, 11,74 gram eroin, 5,74 gram esrar, 4,4 gram bonzai, 6 bin 350 paket kaçak sigara, bin 560 litre kaçak akaryakıt, bin 340 kutu tıbbi ilaç, 53 adet cep telefonu, 5 adet oyun konsolu ve 2 adet tarihi sikke ele geçirildi. 43'ü kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.