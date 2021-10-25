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Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:33 Son Güncelleme: 25.10.2021 12:35

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 62 gözaltı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 62 gözaltı

Şırnak'ta, polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta kent geneliyle Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 21,41 gram metamfetamin, 11,74 gram eroin, 5,74 gram esrar, 4,4 gram bonzai, 6 bin 350 paket kaçak sigara, bin 560 litre kaçak akaryakıt, bin 340 kutu tıbbi ilaç, 53 adet cep telefonu, 5 adet oyun konsolu ve 2 adet tarihi sikke ele geçirildi. 43'ü kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 62 gözaltı
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