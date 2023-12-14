Şırnak’ta kalp hastası kadın ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Şırnak Merkez'de ikamet eden Kalp hastası 47 yaşındaki Emine Altan, kalp yetmezliği hastalığı nedeni ile Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavinin ardından 47 yaşındaki hastanın tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesine karar verildi.

47 yaşındaki Şırnaklı kadın Hasta Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Altan, burada hazır bekletilen Sağlık Bakanlığına ait Ambulans Uçak ile Ankara'ya sevk edildi.