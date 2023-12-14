Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta kalp hastası kadın ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:13 Son Güncelleme: 14.12.2023 16:15

Şırnak’ta kalp hastası kadın ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Şırnak’ta kalp hastası 47 yaşındaki kadın hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

ABİDİN YEL
Şırnak’ta kalp hastası kadın ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Şırnak Merkez'de ikamet eden Kalp hastası 47 yaşındaki Emine Altan, kalp yetmezliği hastalığı nedeni ile Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavinin ardından 47 yaşındaki hastanın tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesine karar verildi.

47 yaşındaki Şırnaklı kadın Hasta Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Altan, burada hazır bekletilen Sağlık Bakanlığına ait Ambulans Uçak ile Ankara'ya sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı
SON DAKİKA | İYİ Parti karıştı! İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yeni gelişme: O karara imza atan üyelere "kesin ihraç"
Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar..."
Rusya’dan nükleer teklifi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan Gazze'de öncü rol üstleniyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak! Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi...
Son dakika: Bakan Tunç'tan kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama: Somalili sanık Türkiye'ye gelecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak’ta kalp hastası kadın ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA