Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta kanlı olay: Galericiyi böyle vurdular!
Giriş Tarihi: 20.5.2022 20:47 Son Güncelleme: 20.5.2022 20:47

Şırnak'ta kanlı olay: Galericiyi böyle vurdular!

DHA
Şırnak’ta kanlı olay: Galericiyi böyle vurdular!

Şırnak Cizre'de korkunç anlar yaşandı... Oto galerici Nizam Kalkan ve A.D., kaldırımda yürürken, yanlarından geçen bir araçtan ateş açıldı. Kalkan'ın hayatını kaybettiği, A.D.'nin ise yaralandığı saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kanlı olay, akşam saatlerinde Nusaybin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen oto galerici Nizam Kalkan ve A.D.'ye, yanlarından geçen seyir halindeki bir araçtan ateş edildi. Nizam Kalkan ve A.D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. A.D. orada bulunan bir araçla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizam Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralı A.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! İngiltere'den flaş Türkiye kararı
Son dakika: Mide ameliyatı kâbusu oldu! "Evliliğim de ben de bitti"
Son dakika | NATO açıklaması yapan Rusya'dan kan donduran iddia: Canlı kalkan olarak kullandılar
Son dakika: 2 milyon dolarlık miras kavgası! Yarım asırlık yaş farkı aileyi karıştırdı
Türkiye denizlerde gücüne güç kattı! 'Alparslan'ın İlk görev yeri belli oldu
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi
CHP’de istenmeyen adam
Kafa
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste skandal görüntüler! Sabah, buz pateni pistindeki görüntülere ulaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta kanlı olay: Galericiyi böyle vurdular!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA