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Giriş Tarihi: 27.5.2022 09:56

Şırnak'ta kar kalınlığı 4 metreyi geçti! Karlı yollar dozerlerle açılıyor

İHA
Şırnak’ta kar kalınlığı 4 metreyi geçti! Karlı yollar dozerlerle açılıyor

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları mayıs ayında da devam ediyor. Kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği yayla yolları göçerler için açılıyor. Ekipler, aynı zamanda çamurlu yolları da düzleştirip sağlamlaştırıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, Faraşin yaylalarının yollarını açmak için çalışma başlattı.

Konumu itibariyle Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu.

EKİPLER 3 GÜNDÜR ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığını açıp ilerleyen ekipler, 3 gündür aralıksız çalışıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanından Beytüşşebap yaylalarına gelmeye çalışan göçer ve arıcılar için yolları açan ekipler, aynı zamanda çamurlu yolları da düzleştirip sağlamlaştırıyor.

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Şırnak'ta kar kalınlığı 4 metreyi geçti! Karlı yollar dozerlerle açılıyor
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