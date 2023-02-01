Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu: 9 köy yolu ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 1.2.2023 19:34

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu: 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap’ta ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İHA
Şırnak’ta kar yağışı etkili oldu: 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ta devam eden kar yağışı Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin yüksek kesimlerini etkisi altına aldı.

Kar yağışı sonrası 9 köy ve 6 mezranın yolları kapandı. Kapanan yollar için ilçe özel idare ekipleri, belediye ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalara başladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinden sonra, Şırnak Merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde gece saatlerinden sonra yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklenmektedir. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun ortak mutabakat metnine tepki: Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor
İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! "Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..."
SON DAKİKA | Vergi borcu düzenlemesi TBMM'de! Yapılandırma teklifi komisyondan geçti: Bu borçlar silinecek
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
N’aber muhafazakâr
Bırakın aferin demeyi adamı öperler bile Ali Bey
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu: 9 köy yolu ulaşıma kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA