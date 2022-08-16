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Giriş Tarihi: 16.8.2022 15:58 Son Güncelleme: 16.8.2022 16:00

Şırnak’ta tarihi eser operasyonu

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Habur Sınır Kapısı ve kent merkezinde kaçakçılara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda neolotik döneme ait olduğu değerlendirilen bir insan heykelciği ele geçirildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta tarihi eser operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ağustos 2022 tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 19,59 gram metamfetamin, 2 bin 897 paket kaçak sigara, 20 kg çay, 15 kaçak cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı ve Neolitik döneme ait tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 22x12 cm ebatlarında insan heykelciği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheler hakkında yasal işlem yapıldı.

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Şırnak’ta tarihi eser operasyonu
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