Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta PKK'nin sivil yapılanmasına operasyon: 5 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 2.2.2022 22:06 Son Güncelleme: 2.2.2022 22:09

Şırnak'ta PKK'nin sivil yapılanmasına operasyon: 5 şüpheli yakalandı!

AA
Şırnak’ta PKK’nin sivil yapılanmasına operasyon: 5 şüpheli yakalandı!

Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün sivil yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 fişek ve şüphelilere ait cep telefonu ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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Şırnak'ta PKK'nin sivil yapılanmasına operasyon: 5 şüpheli yakalandı!
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