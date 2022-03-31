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Giriş Tarihi: 31.3.2022 12:54 Son Güncelleme: 31.3.2022 13:24

Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
MEHMET DEMİRHAN
Şırnak’ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde dün gece Hazim Babat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde 46 yaşındaki Hazim Babat dün gece saat 23.30 sıralarında evinden ayrılıp aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırıda Babat, hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ambulans ile Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazim Babat yapılan otopsiden sonra silopi'de defnedilecek.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayet ile bağlantıları olabilecek aralarında ölen Babat'ın ikinci eşi N.B'ninde yer aldığı 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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