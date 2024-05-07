Şırnak’ta sular yükseldi! Derede mahsur kalan vatandaşın imdadına AFAD yetişti

Olay, gece 23:30'da Şırnak merkez Kasrik Beldesi'ne bağlı Davutlu Köyü'nde meydana geldi. Yazı geçirmek için Faraşin Yaylasına doğru yola çıkan göçer hayvanları köy içerisinde geçen Nedüş Deresi'nden karşıya geçirmeye çalışırken suyun aniden yükselmesi ile dere ortasında bir tepecikte mahsur kaldı. Bazı hayvanları ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ve Jandarma ekipleri, suyun ortasında kalan vatandaşa derenin daha sığ bölgelerinden ulaşılmaya çalıştı. Derede mahsur kalan vatandaşa ulaşma çabaları birçok defa sonuçsuz kalırken, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile adama ulaşarak kurtardılar. Kurtarılan vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, 10 kuyunun telef olduğu öğrenildi.