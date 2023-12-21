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Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:39 Son Güncelleme: 21.12.2023 14:41

Şırnak’ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı

Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan biri silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı

Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde S.F. (49) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, S.F. yaralandı. Arazideki kavga, 2 kişinin aile üyeleri arasında köyde devam etti.

Köydeki taşlı ve sopalı kavgada da S.F'nin kardeşi E.F. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli A.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Şırnak’ta taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
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