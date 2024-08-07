Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta terör mağdurlarına 136 konut dağıtıldı
Giriş Tarihi: 7.8.2024 15:22 Son Güncelleme: 7.8.2024 15:41

Şırnak'ta terör mağdurlarına 136 konut dağıtıldı

Şırnak’ta 2016 yılında terör Örgütü PKK tarafından şehir merkezinde kurulan hendek ve barikatlar sonucu evleri yıkılan vatandaşlar için 2022 yılında yapımına başlanan 136 konutun kurası çekildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta terör mağdurlarına 136 konut dağıtıldı

Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde 2022 yılında yapımına başlanan TOKİ konutları için bugün kura çekimi yapıldı. Şırnak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 136 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi, Şırnak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene, Şırnak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakki Turgut, İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren ve hak sahibi adayları katıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi, adil ve şeffaf bir şekilde tamamlandı. Şırnak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakki Turgut, "2016 terör olaylarından sonra hendek barikat döneminde Şırnak ilinde tüm evler hemen yıkılmıştı. Çevre şehircilik bakanlığı olarak devletimiz 10 bin 443 konut yapmıştı. Bugünde kalan hak sahiplerine 136 kişiye kura çekimi yapıyoruz. Yeşilyurt mahallesinde etap için tanımladığımız konutlardır. Şeffaf bir şekilde noter eşliğinde konutlarımızı dağıtmış olacağız. Hayırlı olsun" dedi.

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Şırnak'ta terör mağdurlarına 136 konut dağıtıldı
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