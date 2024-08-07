Şırnak’ta terör mağdurlarına 136 konut dağıtıldı

Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde 2022 yılında yapımına başlanan TOKİ konutları için bugün kura çekimi yapıldı. Şırnak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 136 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi, Şırnak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene, Şırnak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakki Turgut, İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren ve hak sahibi adayları katıldı.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi, adil ve şeffaf bir şekilde tamamlandı. Şırnak İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakki Turgut, "2016 terör olaylarından sonra hendek barikat döneminde Şırnak ilinde tüm evler hemen yıkılmıştı. Çevre şehircilik bakanlığı olarak devletimiz 10 bin 443 konut yapmıştı. Bugünde kalan hak sahiplerine 136 kişiye kura çekimi yapıyoruz. Yeşilyurt mahallesinde etap için tanımladığımız konutlardır. Şeffaf bir şekilde noter eşliğinde konutlarımızı dağıtmış olacağız. Hayırlı olsun" dedi.