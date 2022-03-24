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Giriş Tarihi: 24.3.2022 14:33 Son Güncelleme: 24.3.2022 14:35

Şırnak'ta terör operasyonu 10 gözaltı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta terör operasyonu 10 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak merkezli Mardin ve Siirt İllerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında 9 ayrı adreste yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet Beretta marka tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 7x65 çapında 8 adet fişek, 1 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile şüphelilere ait cep telefonları ve muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.

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Şırnak'ta terör operasyonu 10 gözaltı
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