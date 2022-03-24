Şırnak’ta terör operasyonu 10 gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak merkezli Mardin ve Siirt İllerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında 9 ayrı adreste yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet Beretta marka tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 7x65 çapında 8 adet fişek, 1 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile şüphelilere ait cep telefonları ve muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.