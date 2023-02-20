Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:11 Son Güncelleme: 20.2.2023 16:14

Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Şubat tarihleri arasında, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tespit edilmesiyle belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş
Riskli yapılar için 2 seçenek! Bakanlığa başvurup test yaptırabilirsiniz
SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Hocaların hocası Halit Demir büyük şok! Dolandırıcıların kurbanı oldu
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Aç kalktılar
Son dakika | F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız
Normalleşmeyelim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA