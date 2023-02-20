Şırnak’ta terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Şubat tarihleri arasında, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tespit edilmesiyle belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.