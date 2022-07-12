Şırnak’ta terörün finans kaynağına operasyon

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04–10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde çalışmalar yapıldı. Operasyonda, bir kilo 46,75 gram metamfetamin, 1 kilo eroin, 5 bin 741 paket kaçak sigara, 219 kilogram tütün, 90 puro, 15 elektronik sigara, 78 bin makaron ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan bir kişi tutuklandı, 18 kişi ise serbest bırakıldı.

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 36 şüpheli Asayiş, 15 şüpheli Kaçakçılık, 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 54 şüpheli yakalandı.