Şırnak’ta TIR devrildi! 1 yaralı

Olay bu sabah Şırnak'ın İdil İlçesi Köyceğiz mevkisinde meydana geldi. Fırat A. yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

İdil ve Cizre itfaiye ekiplerinin ortak çalışması ile Fırat A. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat A. tedavi edilmek üzere İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.