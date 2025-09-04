Şırnak’ta TIR devrilip alev aldı: Sürücüsü kurtarılamadı

Acı kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Cizre kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ mevkisinde meydana geldi. Abdülcelil Öklü'nün kontrolünü yitirdiği 33 ABS 401 plakalı TIR, devrilerek yan yatıp, alev aldı. Kazada, TIR'da sıkışan Abdülcelil Öklü yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.