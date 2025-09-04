Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta TIR devrilip alev aldı: Sürücüsü kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 4.9.2025 10:16

Şırnak'ta TIR devrilip alev aldı: Sürücüsü kurtarılamadı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde devrilip alev alan TIR’ın şoförü Abdülcelil Öklü, hayatını kaybetti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Öklü’nün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

DHA Yaşam
Şırnak’ta TIR devrilip alev aldı: Sürücüsü kurtarılamadı

Acı kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Cizre kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ mevkisinde meydana geldi. Abdülcelil Öklü'nün kontrolünü yitirdiği 33 ABS 401 plakalı TIR, devrilerek yan yatıp, alev aldı. Kazada, TIR'da sıkışan Abdülcelil Öklü yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Öklü'nün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta TIR devrilip alev aldı: Sürücüsü kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz