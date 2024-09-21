Şırnak’ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 8 kişi yaralandı

Merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Lale ve Leyla Erdoğan ile Ramazan Acet'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.