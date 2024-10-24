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Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:03 Son Güncelleme: 24.10.2024 10:25

Şırnak’ta Yeşil bir çevre için 1400 fidan kampüs bahçesinde toprakla buluştu

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın hibe ettiği 1400 fidanı yeşil bir çevre kapsamında kampüs bahçesinde toprakla buluşturdu.

ABİDİN YEL
Şırnak’ta Yeşil bir çevre için 1400 fidan kampüs bahçesinde toprakla buluştu

Sivas'ta faaliyet sürdüren Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı, Şırnak Üniversitesine 1400 fidan hibe etti. Hibe edilen fidanlar Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın da katıldığı etkinlikle yeşil bir çevre için toprakla buluşturuldu.

1400 adet fidanın dikilmesi etkinliğine Rektör Prof. Dr. Alkış'ın yanı sıra Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Zeki Balcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Refik Korkusuz, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, Yapı İşleri Daire Başkanı Ahmet Yumak ve çok sayıda personel ile öğrenci katıldı.

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Şırnak’ta Yeşil bir çevre için 1400 fidan kampüs bahçesinde toprakla buluştu
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