Şırnak’ta yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şırnak'ta merkeze bağlı Kaymakamçeşmesi köyü kırsalında 14.20 sıralarında hayvanları için kırsalda kışlık yem hazırlayan köylülerin olduğu bölgeye, yıldırım isabet etti. Olayda Lale Erdoğan, Leyla Eerdoğan, Selim A., Azize E., Emin B., Selahaddin B. ve Ebubekir B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.