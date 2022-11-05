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Giriş Tarihi: 5.11.2022 14:57

Şırnak'ta yurtta ilaçlamadan etkilenen 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama geldi

Şırnak'ta, kaldıkları öğrenci yurdunun mutfağının ilaçlanmasından etkilenen 76 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında dün 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrencinin zehirlendiği bildirildi.

Şırnak’ta yurtta ilaçlamadan etkilenen 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama geldi

Şırnak Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavilerinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli, Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TATİL İLAN ETTİ

Şırnak Üniversitesinden yapılan açıklamada, dün üniversite kampüsü içerisinde bulunan, öğrencilerin kaldığı yurdun mutfak bölümünde ilaçlama yapıldığı, ilaçlama sonucu yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan öğrencinin zehirlendiği ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Öğrencilerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler, tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulmaktadır. Bu süreçten öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için üniversite yönetimimizce 7-11 Kasım 2022 tarihleri arasında tatil ilan edilmiştir ve vize sınavları 14 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başlayacaktır."

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Şırnak'ta yurtta ilaçlamadan etkilenen 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama geldi
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