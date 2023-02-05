Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'taki Diril çifti davasında ev hapsi verilen Apro Diril tekrar tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.2.2023 14:14 Son Güncelleme: 5.2.2023 14:19

Şırnak'taki Diril çifti davasında ev hapsi verilen Apro Diril tekrar tutuklandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2020'de kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan Şimuni Diril (65) ile hala kayıp olan Hürmüz Diril (71) çiftiyle ilgili davanın tek tutuklu sanığı Apro Diril (65), görülen son duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilmişti. Savcılık ve avukatların itirazıyla Apro Diril bugün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’taki Diril çifti davasında ev hapsi verilen Apro Diril tekrar tutuklandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020'de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu. Eşi Hürmüz Diril'e ise ulaşılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İ.Y. ve B.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı. Apro Diril, yargılama sürecinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın 5'inci duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cuma günü görüldü. Mahkeme heyeti oy çokluğu ile Apro Diril'e ev hapsi vererek tahliye etti. Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinin avukatları ve Savcılığın itirazı ile Apro Diril bugün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şırnak'taki Diril çifti davasında ev hapsi verilen Apro Diril tekrar tutuklandı
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