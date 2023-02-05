Şırnak’taki Diril çifti davasında ev hapsi verilen Apro Diril tekrar tutuklandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020'de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu. Eşi Hürmüz Diril'e ise ulaşılamadı.



Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İ.Y. ve B.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı. Apro Diril, yargılama sürecinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Davanın 5'inci duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cuma günü görüldü. Mahkeme heyeti oy çokluğu ile Apro Diril'e ev hapsi vererek tahliye etti. Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinin avukatları ve Savcılığın itirazı ile Apro Diril bugün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.