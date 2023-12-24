Şırnak’tan ‘Terörü Bitirecek Harekâtı Destekliyoruz’ açıklaması

Son iki günde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonlarında 12 askerin şehit olmasından sonra Şırnak Şehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları terör örgütü PKK'ya tepki gösterdiler.

Öğle namazından sonra Geylani Camisi önünde bir araya gelen Sivil toplum kuruluşlar Dev Türk bayrağı ve 'Şırnak teröre karşı tek ses, tek yürek' pankartı açtılar.

Kalabalık kitle sık sık 'şehitler Ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Teröre karşı omuz omuza' sloganları attılar. Şehri Nuh Platformuadına basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, "Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin bașı sağ olsun. Bizler Şehr- Nuh Platformu olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Şırnak tek yürek devletinin yanında terörün karşısındadır. Terör ve șiddet, hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz" dedi.

Küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan tek devletin Türkiye olduğunu ifade eden Başkan Çatı şunları ifade etti; "Türkiye'dir. Terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekeleri şunu bilsin ki başaramayacaksınız. Demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenler. Ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlar. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları.

HâLâ PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞAN SİVİL GÖRÜNÜMLÜ ALÇAKLAR

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler PKK terör örgütünün bu cinayetlerini kınamayanlar suça ortaktırlar buradan ilan ediyoruz"

Başkan Çatı; "Milletimize düşen görev; birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olmaktır. Hep birlikte medeniyet değerlerimizi kuşanarak uluslararası şebekeler tarafından desteklenen terör belasını alt edeceğiz. Tek yürek olarak kardeşliğimize kast edenlerin kirli emellerini boşa çıkartacağız. Tetikçileri ve tetikçilerin üst akıllarını el birliğiyle alt edeceğiz. Uluslararası sendikal örgütlerin, AB Kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan elçiliklerin, insan hakları örgütlerinin ve siyasi uzantı HDP nin PKK'nın katliamlarını görmezden gelmelerini kınıyoruz. Demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaların, baroların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, sanatçıların, oyuncuların, insan hakları örgütlerinin de ancak PKK'nın katliamlarına karşı ses çıkararak tutarlı olabileceklerini buradan bildirmek istiyoruz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz" dedi.

Basın açıklamasından sonra İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilmesinin ardından kalabalık kitle sessizce dağıldı.