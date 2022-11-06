Haberler Yaşam Haberleri Sırp çete lideri yakalandı
Giriş Tarihi: 7.11.2022

Sırp çete lideri yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç, İstanbul’da yakalandı. 2020’de ortadan kaybolan rakip çete üyesinin ölümünden sorumlu tutulan Bojaniç’in Sarıyer’de oturduğu villanın bahçesinde ceset arandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sırp çete lideri yakalandı
Avrupa'nın 'en çok aranan 45 suçlu' listesinde yer alan ve kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden Skaljari'nin lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül'de İstanbul Mecideyiköy'de seyir halindeki aracında suikast sonucu öldürülmüştü. Suikastla ilgili soruşturma sürerken geçtiğimiz cuma günü yeni bir gelişme yaşandı. 2020'de İstanbul'da ortadan kaybolan Skaljari üyesi Risto Mijanoviç'in, kaçırılıp işkence gördüğü ve Göktürk Mahallesi ile Sarıyer arasındaki bir araziye gömüldüğü bilgisine ulaşıldı.



Bu cinayetten sorumlu tutulan Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç'in ise Sarıyer'deki bir villada yaşadığı bilgisi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri villaya baskın düzenledi. Operasyonda 'Boris' lakaplı Bojaniç gözaltına alındı. Risto Mijanoviç'in çete lideri Bojaniç tarafından öldürülüp gömüldüğü iddiası üzerine ise villa bahçesinde arama yapıldı.



Bahçe iş makinesi ile kazıldı ancak bir ize ulaşılamadı. Aramaların farklı noktalarda sürdüğü kaydedildi. Bu arada Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Zelijko Bojaniç'in Türkiye'ye, "Andelew Belchew Jordan" adına düzenlenmiş sahte pasaportla giriş yaptığı belirlendi. Polisin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan suç örgütü Skaljari'nin lideri Vukotiç'e düzenlenen suikastin, 2014'te suç örgütü Kavac'a ait 300 kilo kokainin yakalanmasına yol açan ihbardan Skaljari çetesinin sorumlu tutulmasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Kurum TOKİ kura çekimi için tarih verdi! TOKİ kura tarihleri, yerleri ve saatini açıkladı
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | TV8 ile 6 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 - 2023: GSB ile KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar
Togg Avrupa'da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla'dan daha güzel
KPSS SORU VE CEVAPLARI | 2022 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı yayımlandı - TIKLA ÖĞREN
Bayraktar TB3 geliyor! Batı medyasında gündem oldu: Bu özellikler çok konuşulur
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman başlıyor, ilk çekiliş hangi illerde yapılacak? 2+1, 3+1 sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sırp çete lideri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA