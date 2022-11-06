Sırp çete lideri yakalandı

Avrupa'nın 'en çok aranan 45 suçlu' listesinde yer alan ve kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden Skaljari'nin lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül'de İstanbul Mecideyiköy'de seyir halindeki aracında suikast sonucu öldürülmüştü. Suikastla ilgili soruşturma sürerken geçtiğimiz cuma günü yeni bir gelişme yaşandı. 2020'de İstanbul'da ortadan kaybolan Skaljari üyesi Risto Mijanoviç'in, kaçırılıp işkence gördüğü ve Göktürk Mahallesi ile Sarıyer arasındaki bir araziye gömüldüğü bilgisine ulaşıldı.Bu cinayetten sorumlu tutulan Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç'in ise Sarıyer'deki bir villada yaşadığı bilgisi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri villaya baskın düzenledi. Operasyonda 'Boris' lakaplı Bojaniç gözaltına alındı. Risto Mijanoviç'in çete lideri Bojaniç tarafından öldürülüp gömüldüğü iddiası üzerine ise villa bahçesinde arama yapıldı.Bahçe iş makinesi ile kazıldı ancak bir ize ulaşılamadı. Aramaların farklı noktalarda sürdüğü kaydedildi. Bu arada Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Zelijko Bojaniç'in Türkiye'ye, "Andelew Belchew Jordan" adına düzenlenmiş sahte pasaportla giriş yaptığı belirlendi. Polisin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan suç örgütü Skaljari'nin lideri Vukotiç'e düzenlenen suikastin, 2014'te suç örgütü Kavac'a ait 300 kilo kokainin yakalanmasına yol açan ihbardan Skaljari çetesinin sorumlu tutulmasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi.