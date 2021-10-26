Sırp model davasında gelişme! Uzlaşacaklar mı?

"DÖVMEDİM" DEMİŞTİ

Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" demişti. Tortop, Dukic'in saldırgan tavırları devam edince hastaneye götürmek için 112'yi aradığını söyledi. Tortop, yaşanan olayın ardından "Telefon kayıtlarım incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır" demişti.