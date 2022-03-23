Sırp modeli darp eden yönetmene 9 ay ceza

İstanbulOrtaköy'de, birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp model Tanja Dukic'i 2 Haziran 2019'da eve kilitleyerek 8 saat boyunca darp ettiği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un cezası belli oldu. 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Tortop, Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, "Hiçbir ifadesi tutmadı. Hindistan'da bir şahısla aynı senaryoyu yaşamış. Bu kadının bipolar hastalığından kaynaklanan sürekli yalan söyleme durumu var. Ünlü olmak, ilgi çekmek için böyle davranıyor" dedi. Mahkeme, yönetmen Tortop'a "basit kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası verdi.