Sırrı beyaz kova çözecek

İstanbul Pendik'te önceki gün, çöp atmak için konteynere yaklaşan kadının çöpte insan uzuvları görüp ihbarda bulunması üzerine polis çevredeki konteynerleri de inceledi. 4 konteynerde 16 parça halinde bulunan insan uzuvlarının 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi. 8 çocuk babası Salih'in konteynerlerin bulunduğu yerin yakınlarında yaşadığı ve hakkında herhangi bir kayıp başvurusu yapılmadığı saptandı.Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, konteynere beyaz bir kova ile bir şeyler atıp kovayı da yeşillik alana atan B.D. (39) adlı bir kişiyi gözaltına aldı. Seyyar satıcı olan B.D.'nin ifadesinde yolda beyaz renkli içinde çöp olan kovayı gördüğünü belirterek, "Kovayı alıp çöpü konteynere döktüm. Olayla ilgim yok" dedi. B.D.'nin 4 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.